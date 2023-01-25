Marmara Denizi’ne kıyısı olan ilçemiz Sütlüce Köyü altı sahilinde deniz suyu yaklaşık 30 metre çekildi.

Panik yaratan deniz suyu çekilmesi özellikle ilçemiz sahillerinden gözlemlendi.

Deniz suyunun çekilmesiyle iskelelerdeki su seviyesi düştü. Öte yandan deniz üzerinde su seviyesinin düşmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.

Marmara Denizi’nde her yıl aynı dönemlerde meydana gelen ve deniz şişmesi olarak bilinen doğa olayı nedeniyle bölgedeki kayalıklardaki yosunlardan su seviyesindeki düşüş gözlendi.

Seda LİMAN ZENGİN