Amatör Balıkçılar Fener Altı’na Renk Katıyor

İlçemiz fener altu mevkiinde avlanan olta balıkçılar, hem renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor hem de güzel vakit geçiriyorlar.

‘Evde sıkılacağımıza, burada vakit geçiriyoruz’

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekilmeye başladı fakat bugün güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendini sokağa attı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları banklarda oturmayı tercih etti. Aralarında emekli, çalışıp mesaisi bitenler veya mesai saatini bekleyen işçiler ve öğrencilerin olduğu olta balıkçıları da, evde oturmak yerine deniz kenarında gelerek balık tutmaya çalıştı.

Seda LİMAN ZENGİN