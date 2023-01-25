“REGAİB GECEMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Regaip Gecesi hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı: Mübarek gün ve gecelerin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamının tesisi için eşsiz bir fırsat olduğu belirtilen açıklamada, “Regaib Gecesi, Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan mübarek üç ayların başlangıcının simgesidir. Bu özel aylar ve içinde barındırdığı gün ve geceler, bizlere manevi arınma için fırsat sunarken, aynı zamanda hızla geçen zamanın değerini fark etme imkanı sağlar. Bu özel gün ve gecelerin feyzinden en güzel şekilde istifade etmemiz, büyüklerimizi arayıp sormamız, mümkünse ziyaret ederek hayırlı dualarını almamız, son derece önemli. Hep birlikte idrak edeceğimiz, yardımlaşma, dayanışma hislerinin, hayır ve iyiliklerin artarak yoğunlaştığı Regaip Kandil’inde, sağlık, sevgi ve gönül huzuru ile kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesini temenni ediyoruz.

Bu duygularla, hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Regaib Gecesi’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz.” Haber Merkezi