EVREŞE BELEDİYE BAŞKANI SOYUAK’TAN REGAİB KANDİLİ MESAJI

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Regaib Kandili mesajı yayınladı.Soyuak mesajında• “Duaların geri çevrilmeyeceğinin müjdelendiği bu kutlu vakitte ülkemizin farklı cephelerde verdiği mücadelenin başarıyla neticelenmesi, milletimizin huzuru, sınırlarımızın içinde ve sınır ötesinde canları pahasına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin zaferi için ellerimizi semaya kaldırıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Regaip Kandili’ni tebrik ediyor, bu müstesna gecenin insanlığın hidayetine, huzur ve esenliğine vesile olmasını diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN