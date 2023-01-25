CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak’ın Regaip Kandili mesajı

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Regaip Kandili mesajı yayınladıCHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Geceleri gibi mübarek kandil gecelerinin yer aldığı 3 ayların İslam Alemi için önemli zamanlardır.Bu güzel günler ve geceler, insanlarımız arasında sevgi ve kardeşlik duygularının kök salıp gelişmesine vesile olmaktadır.Yardımlaşma, dayanışma ve şefkat duygularının öne çıktığı bu günleri iyi değerlendirerek, manevi ikliminden yararlanmalıyız.Allah’ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gecedir.Bu duygu ve düşüncelerle tüm Geliboluluların ve milletimizin Regaip Kandilini kutlarım” ifadelerine yer verdi. Ali GEZER