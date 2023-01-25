Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı duyuruda bulundu. Duyuruda; “Elektrik iletim hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar nedeniyle Namazgah Tabyası Müzesi 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde ziyarete kapatılacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN
Namazgah Tabyası Müzesi
26 Ocak – 1 Şubat Tarihlerinde Ziyarete Kapatılacak
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı duyuruda bulundu. Duyuruda; “Elektrik iletim hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar nedeniyle Namazgah Tabyası Müzesi 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde ziyarete kapatılacaktır.” ifadelerine yer verdi.