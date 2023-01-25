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Namazgah Tabyası Müzesi
26 Ocak – 1 Şubat Tarihlerinde Ziyarete Kapatılacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı duyuruda bulundu. Duyuruda; “Elektrik iletim hatlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar nedeniyle Namazgah Tabyası Müzesi 26 Ocak – 1 Şubat tarihlerinde ziyarete kapatılacaktır.” ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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