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Süleymaniye Köyü’ndeki Parke Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Köylerde meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmaları doğrultusunda, Süleymaniye Köyü’nde 2000 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü; “Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.
Köylülerimizin modern ve sağlıklı şartlarda yaşamaları için parke taşı döşeme çalışmaları tüm köylerimizde hızlı bir şekilde devam edecek.”ifadelerine yer verdi
Ali GEZER

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