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Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü 23 personel alacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğüne 23 personel alınacağını duyurdu.
TİP No: 309549
İl / İlçe: Çanakkale / Gelibolu
Başlangıç ??Tarihi: 06 Şubat 2023
Toplam Gün Sayısı: 133
Bitiş Tarihi: 20 Haziran 2023
Günlük Çalışma Saati: 9
Başvuru Tarihleri: 25-29 Ocak 2023
Katılımcı Sayısı: 23
Seçim Saatleri: 30 Ocak 2023-Saat: 10.00
Seçim Yöntemi: Liste Yöntemi
Seçim Yeri: Gelibolu İlçe Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Hilal GEZER

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