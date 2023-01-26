Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğüne 23 personel alınacağını duyurdu.
TİP No: 309549
İl / İlçe: Çanakkale / Gelibolu
Başlangıç ??Tarihi: 06 Şubat 2023
Toplam Gün Sayısı: 133
Bitiş Tarihi: 20 Haziran 2023
Günlük Çalışma Saati: 9
Başvuru Tarihleri: 25-29 Ocak 2023
Katılımcı Sayısı: 23
Seçim Saatleri: 30 Ocak 2023-Saat: 10.00
Seçim Yöntemi: Liste Yöntemi
Seçim Yeri: Gelibolu İlçe Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Hilal GEZER
Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğü 23 personel alacak
Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Gelibolu Milli Eğitim Müdürlüğüne 23 personel alınacağını duyurdu.