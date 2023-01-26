Özacar Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Özacar esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.Özacar esnaf ziyaretlerimiz kapsamında Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde şarküteri işleten Yalçın Mandacı ve ona her daim destek olan kıymetli babası ile bir araya geldik. Derinleşen ekonomik kriz ve artan sorunlar başta olmak üzere yaşama dair sohbette bulunduk.”ifadelerine yer verdi.

Ardından işini büyük bir tutku ile yapan ilçemiz kadın esnaflarından Aylin Gökbayrak ‘ı işyerinde ziyaret eden Özacar, hayırlı işler bol kazançlar dileğinde bulunarak,misafirperverliği için kendisine teşekkür etti ve mesaisinde kolaylıklar diledi.Caner AKŞİT