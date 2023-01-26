GÜNCEL HABERLER 

Özacar Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.Özacar esnaf ziyaretlerimiz kapsamında Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde şarküteri işleten Yalçın Mandacı ve ona her daim destek olan kıymetli babası ile bir araya geldik. Derinleşen ekonomik kriz ve artan sorunlar başta olmak üzere yaşama dair sohbette bulunduk.”ifadelerine yer verdi.
Ardından işini büyük bir tutku ile yapan ilçemiz kadın esnaflarından Aylin Gökbayrak ‘ı işyerinde ziyaret eden Özacar, hayırlı işler bol kazançlar dileğinde bulunarak,misafirperverliği için kendisine teşekkür etti ve mesaisinde kolaylıklar diledi.Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

AK PARTİ İLÇE YÖNETİMİNDEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ AYDIN’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

buyukzafer 0

KEMAL UZUN VEFAT ETTİ!

buyukzafer 0

Turan, Gelibolu’ya doğal gaz getirilmesi konusunda açıklamalarda bulundu

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.