Çanakkale Süper Amatör Lig’de oynanacak olan 14. Hafta maçları ile sezonun ikinci devresi başlayacak.
Çanakkale Süper Amatör Lig 14. Hafta Maç Programı:
28 Ocak 2023 – Cumartesi:
Saat: 15.00: #GeliboluAydoğanspor – Bayırköyspor
29 Ocak 2023 – Pazar
Saat: 14.00: Küçükkuyu Gençlerbirliği – Yeni Çanspor
Saat: 14.00: Çanakakle Dardanelspor – Biga Adaspor
Saat: 14.00: Ayvacık Belediyespor – Kepezspor
Saat: 14.00: Gümüşçayspor – Hastanebayırıspor
#Geliboluspor (Bay) Ali GEZER
ÇANAKKALE SAL’DA İKİNCİ DEVRE BAŞLIYOR
Çanakkale Süper Amatör Lig’de oynanacak olan 14. Hafta maçları ile sezonun ikinci devresi başlayacak.