2023 YILINDA ÇANAKKALE’NİN YOLLARINA 720 MİLYON HARCANACAK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan 2023 Yılı Yatırım Programında Çanakkale’nin yollarına yaklaşık 720 milyon lira ayrıldığını açıkladı.Turan, “Bu yıl yollarımıza yaklaşık 720 milyon lira ayrıldı. Biga ve Bandırma yolunda bulunan köprü ve viyadüklere 28 milyon lira, Havran, Edremit ve Ayvacık yoluna ve çift tüp karayolunu tüneline 540,5 milyon lira, Çanakkale Çan yolunun Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltına 11 milyon 617 bin lira, Çan, Yenice ve Balya yollarına 22 milyon lira, Gökçeada yollarına 19 milyon lira, Gelibolu, Eceabat yoluna, tek ve çift tüp tüneliyle birlikte 91 milyon 267 bin lira, Ezine Bayramiç yoluna 1 milyon 941 bin lira ve Bayramiç, Etili, Çan yoluna ise yaklaşık 4 milyon lira harcanacak. Bunlarla beraber, irili ufaklı, ihtiyaç duyulan birçok yolumuzu da yapmaya çalışacağız. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden hemşerilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi. Haber Merkezi