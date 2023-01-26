Ahmet “KESKİN” dönüş yaptı…

Futbola 2011 yılında Geliboluspor altyapısında başlayıp fuleli koşuları ve attığı golleriyle gönüllere taht kuran 1999 doğumlu Ahmet Keskin’in yolu 2019-2020 sezonunda Güneylispor’umuzla kesişmiş, geçirdiği sakatlıkla sezonu kapatarak tüm yeşil beyaz sevdalıları ve futbolseverleri üzmüştü. Geçtiğimiz sezon sakatlığını tamamen atlatarak Geliboluspor formasını başarıyla giyen golcü futbolcu bu sezon gollerini Güneylispor için atacak.

Güneylispor Kulübü Başkanı “Ahmet KESKİN kardeşimize aramıza hoş geldin der, sakatlıksız bol gollü başarılı bir sezon dileriz.”ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT