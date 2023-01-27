Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif öğrencileri için “yabancı dil sınıfı” açılıyor. İngilizce eğitimine verdiği önem ve bu alandaki başarıları ile bilinen Gelibolu Amerikan Kültür Koleji; İngilizce dil alanında yoğun eğitim görmek, YDS’ye hazırlanmak veya geleceğini yabancı dil üzerine inşa etmek isteyen öğrencileri için “yabancı dil sınıfı ” açacağını ve dil sınıfı kayıtlarının başladığını duyurdu.

Detaylı bilgi için: 0532 543 19 15 veya 0286 502 02 01

Seda LİMAN ZENGİN