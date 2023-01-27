Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif öğrencileri için “yabancı dil sınıfı” açılıyor. İngilizce eğitimine verdiği önem ve bu alandaki başarıları ile bilinen Gelibolu Amerikan Kültür Koleji; İngilizce dil alanında yoğun eğitim görmek, YDS’ye hazırlanmak veya geleceğini yabancı dil üzerine inşa etmek isteyen öğrencileri için “yabancı dil sınıfı ” açacağını ve dil sınıfı kayıtlarının başladığını duyurdu.
Detaylı bilgi için: 0532 543 19 15 veya 0286 502 02 01
Seda LİMAN ZENGİN
Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif Öğrencileri için “Yabancı Dil Sınıfı” Açılıyor
Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif öğrencileri için “yabancı dil sınıfı” açılıyor. İngilizce eğitimine verdiği önem ve bu alandaki başarıları ile bilinen Gelibolu Amerikan Kültür Koleji; İngilizce dil alanında yoğun eğitim görmek, YDS’ye hazırlanmak veya geleceğini yabancı dil üzerine inşa etmek isteyen öğrencileri için “yabancı dil sınıfı ” açacağını ve dil sınıfı kayıtlarının başladığını duyurdu.