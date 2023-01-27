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Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif Öğrencileri için “Yabancı Dil Sınıfı” Açılıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özel Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 11. sinif öğrencileri için “yabancı dil sınıfı” açılıyor. İngilizce eğitimine verdiği önem ve bu alandaki başarıları ile bilinen Gelibolu Amerikan Kültür Koleji; İngilizce dil alanında yoğun eğitim görmek, YDS’ye hazırlanmak veya geleceğini yabancı dil üzerine inşa etmek isteyen öğrencileri için “yabancı dil sınıfı ” açacağını ve dil sınıfı kayıtlarının başladığını duyurdu.
Detaylı bilgi için: 0532 543 19 15 veya 0286 502 02 01
Seda LİMAN ZENGİN

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