Çokal Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları tamamlandı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Çokal Köyümüzde 1500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.Caner AKŞİT
Çokal Köyü’ndeki Parke Taşı
Çalışmaları Tamamlandı
Çokal Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları tamamlandı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Çokal Köyümüzde 1500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.