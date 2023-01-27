Çokal Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları tamamlandı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Çokal Köyümüzde 1500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.

Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.Caner AKŞİT