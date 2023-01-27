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Çokal Köyü’ndeki Parke Taşı
Çalışmaları Tamamlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çokal Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları tamamlandı.Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Çokal Köyümüzde 1500 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.”ifadelerine yer verdi.Caner AKŞİT

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