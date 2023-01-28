Gelibolu Aydoğanspor İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

Çanakkale Süper Amatör Ligi’nin 2022-2023 sezonunun ikinci devresi cumartesi günü Gelibolu Aydoğanspor ve Bayırköyspor arasında oynanan maçla başladı. Gelibolu Aydoğanspor, Bayırköyspor’u 3-0 yendi.Çanakkale Süper Amatör Ligi’nin ilçemizdeki temsilcileri Gelibolu Aydoğanspor ve Bayırköyspor, sezonun ikinci devresinin ilk maçında karşı karşıya geldi. Gelibolu Mehmetçik Spor Tesisi’nde başlanan yenileme çalışması nedeniyle Gelibolu Aydoğanspor’un karşılaşmalarını Evreşe Stadı’nda oynama kararı alması nedeniyle maç Evreşe’de oynandı.

Karşılaşma iki takımın karşılıklı atakları ile başladı. Sezonun ilk devresinde istediği başarıyı elde edemeyen Bayırköyspor, ikinci devreye de mağlubiyetle başladı. Gelibolu Aydoğanspor, Bayırköyspor ile oynadığı maçta Çanakkale Süper Amatör Ligi’nin ikinci devresine Vardar’ın 2 golü ve Barış’ın 1 golü ile 3-0 galibiyetle başladı. Ali GEZER