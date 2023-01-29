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Gelecek Partisi Esnaf Ziyareti Yaptı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelecek Partisi ilçemiz esnaflarını ziyaret ederek vatandaşlarla biraraya geldi.

Gelecek Partisi İlçe Başkanı Aysın Tarıman; “GELECEĞİN GÜVENCESİ! samimiyet,dürüstlük,birlik ve beraberlikle ile çıktığımız bu yolda çok kıymetli Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı Yeşim Karadağ, Çanakkale İl Başkanı Vahap Özsüer,Çanakkale Gençlik kolu başkanimiz,Eceabat Kadınlar kolu Başkanımız Miray Sulaç ve Eceabat Gençlik Kolu Başkanımız Ziyaretlerinden Dolayı Teşekkür Ederim BİZ HEP BIRLIKTE GELECEĞIMIZI INŞA ETMEK İÇIN YOLLARDAYIZ”mesajını verdi. Caner AKŞİT 

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