Her hastaneye sınıf geliyor: Okul her yerdir

Sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için 81 ilde istenen her noktaya hastane sınıfı kurulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibarıyla 22 ilde 51 hastane sınıfında 1500 öğrenci eğitimlerine devam ediyor, bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeni görev alıyor” dedi.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören öğrencilerin eğitimlerine her ne şart altında olursa olsun devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenen her noktaya hastane sınıfı kuracaklarını söyledi. Özer, sağlık problemleri nedeniyle hastanelerde yatarak tedavi gören öğrencilerle uzun süre tedavi gerektirdiği için evde eğitim alan öğrencilerin hayattan kopmamaları ve eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için öğretmenlerin büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti. Bugün itibarıyla sağlık problemleri nedeniyle 22 ilde 51 hastane sınıfında 1500 öğrencinin eğitimlerine devam ettiğini bildiren Özer, bu sınıfların her birinde iki sınıf öğretmeninin görev aldığını, ihtiyaç doğrultusunda diğer alanlardan da öğretmen görevlendirilmesi yapıldığını kaydetti. Bakan Özer, zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden sağlık problemi nedeniyle en az 12 hafta süreyle örgün eğitim kurumlarından yararlanamayacağı ya da yararlanması durumunda sağlığı açısından risk oluşturacağı belgelendirilenlere ders yılı içinde evde eğitim hizmeti verildiğini hatırlattı.

11 BİN ÖĞRENCİ EVDE EĞİTİM GÖRÜYOR

Özer, “Ülkemizde bugün itibarıyla 11 bin 22 öğrencimiz evde eğitim hizmetinden yararlanıyor. Dolayısıyla hastanede ya da evde eğitim alan öğrencilerimize bugün itibarıyla 12 bin 3 öğretmenimiz eğitim hizmeti götürüyor.” dedi. Bu görevi yapan fedakar öğretmenlere başarı belgesi gönderildiğini söyleyen Özer, “Sağlık problemleri nedeniyle evde ya da hastanede tedavi gören çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmelerine imkan sağlamak için 81 ilde kamu-özel ayrımı olmaksızın istenilen her noktaya hastane sınıfı kuracağız.” diye konuştu.

