CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz 2023 seçimlerinde ikamet adresi dışında üniversite okuyan gençlerin nasıl oy kullanacağı konusunda bilgi paylaşımı yaptı.
Buna göre; ikamet adresi dışında üniversite okuyan gençler;
KYK Yurtlarında kalan gençlerin;
-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Üniversite öğrenci belgesi
-Kalınmakta olunan yurttan yurtta kalındığına dair belge ile birlikte nüfus müdürlüğüne gidilerek yeni adres beyanı yapılması gerekmektedir.
Ayrıca ikametgahınızı e-devlet üzerinden değiştirebilirsiniz.Son tarih 10 Şubat 2023” ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN
İkamet Adresi Dışında Üniversite Okuyan Gençler Nasıl Oy Kullanacak
CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz 2023 seçimlerinde ikamet adresi dışında üniversite okuyan gençlerin nasıl oy kullanacağı konusunda bilgi paylaşımı yaptı.