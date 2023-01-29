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İkamet Adresi Dışında Üniversite Okuyan Gençler Nasıl Oy Kullanacak

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Kadın Kolu Başkanı Yeter Deligöz 2023 seçimlerinde ikamet adresi dışında üniversite okuyan gençlerin nasıl oy kullanacağı konusunda bilgi paylaşımı yaptı.
Buna göre; ikamet adresi dışında üniversite okuyan gençler;
KYK Yurtlarında kalan gençlerin;
-Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
– Üniversite öğrenci belgesi
-Kalınmakta olunan yurttan yurtta kalındığına dair belge ile birlikte nüfus müdürlüğüne gidilerek yeni adres beyanı yapılması gerekmektedir.
Ayrıca ikametgahınızı e-devlet üzerinden değiştirebilirsiniz.Son tarih 10 Şubat 2023” ifadelerine yer verdi.
Seda LİMAN ZENGİN

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