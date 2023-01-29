Güneylispor’a Gelibolu Aydoğan Spor Kulübünden tecrübeli oyuncu Vedat Berke Tolu’yla sözleşme imzaladı.
Orta saha ve kanat bölgelerinde başarıyla forma giyebilen 1998 Gölcük doğumlu olan tecrübeli futbolcu kariyerine 2011 yılında Marmarisspor’da başlayıp 3 sezon bu kulüpte forma giydikten sonra sırasıyla 1 sezon Aydınspor 1923, 2 sezon Marmaris Gençlik Spor Turizm ve Tic.A.Ş., 1 sezon Muğla Üniversitespor, 1 sezon Milas Belediyesi Ören Spor, 1 sezon Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor, son olarak da Gelibolu Aydoğan Spor Kulübünde başarıyla forma giydi. 2022-2023 sezonu için anlaşmaya vardığı Güneylispor Kulüp Başkanı “ tecrübeli ve başarılı futbolcumuz Vedat Berke Tolu kardeşimize Güneylispor’umuza hoşgeldin der, sakatlıklardan uzak daha da başarılı bir sezon dileriz.”ifadelerine yer verdi. Hilal GEZER
VEDAT BERKE TOLU GÜNEYLİSPOR’DA…
Güneylispor’a Gelibolu Aydoğan Spor Kulübünden tecrübeli oyuncu Vedat Berke Tolu’yla sözleşme imzaladı.