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ÖZACAR ‘DAN MÜBADELENİN 100.YILDÖNÜMÜNDE ANMA MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar mübadelenin 100. yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Nüfus Değişimi Antlaşması ile 100 yıl önce bugün mübadele başladı! Zorunlu göç ile anavatana dönen mübadil büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Hilal GEZER

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