TÜRKİYE CUMHURİYETİ Sağlık Bakanlığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı Lapseki Belediye Hizmet Binası Önünde
1-4 ŞUBAT 2023 Tarihleri Arasında Hizmet Verecektir.
Bütün Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur.
* Meme Kanseri Taraması
* Rahim Ağzı Kanseri Taraması
* Kalın Bağırsak Kanseri Taraması
TÜM TARAMALAR ÜCRETSİZDİR.
Mobil Kanser Tarama Aracı 1-4 Şubat’ta Lapseki Belediye Hizmet Binası Önünde
TÜRKİYE CUMHURİYETİ Sağlık Bakanlığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı Lapseki Belediye Hizmet Binası Önünde