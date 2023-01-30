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Mobil Kanser Tarama Aracı 1-4 Şubat’ta Lapseki Belediye Hizmet Binası Önünde

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Sağlık Bakanlığı Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı Lapseki Belediye Hizmet Binası Önünde
1-4 ŞUBAT 2023 Tarihleri Arasında Hizmet Verecektir.
Bütün Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur.
* Meme Kanseri Taraması
* Rahim Ağzı Kanseri Taraması
* Kalın Bağırsak Kanseri Taraması
TÜM TARAMALAR ÜCRETSİZDİR.

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