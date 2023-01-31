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GELİBOLU POLİSİNDEN KAÇAMADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sekiz ilde sekiz mahkemeden tutuklama kararı bulunan İ.G. önceki gün yapılan huzur operasyonunda ilçemiz polisinden kaçamadı.Bir süredir Gelibolu’da saklanan İ.G.nin Denizli, Antalya, Kayseri, Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemeleri ile Ürgüp, Kayseri, Düzce ve Isparta Sulh Ceza Mahkemeleri’nden adli makamlarca işlemleri ve yakalama kararı bulunan İ.G’nin 11 yıl 8 ayda hapsi bulunuyordu.
İlçemiz polisinin yaptığı huzur operasyonundaki kontrollerde İ.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.8 ayrı yerden 8 ayrı suçu bulunduğu anlaşılan İ.G. Bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanarak dolandırıcılık yapıyordu.
Caner AKŞİT

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