ÇALINAN İKİ MOTOSİKLET SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak ilçemiz genelinde suç ve suçlu ile mücadele kapsamında belirli aralıklar ile çalınan 2 adet motosiklet, yapılan kamera araştırmaları neticesinde Tekirdağ ile Şarköy ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edildi.

İki ayrı hırsızlık olayına karışan B.K,C.G, E.T. isimli şahıslar önceki gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

Gelibolu Emniyeti’nin başlattığı huzru ve güvenlik çalışmalarının bundan sonra da tüm hızıyla devam edileceği bildirildi.Ali GEZER