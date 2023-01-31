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GELİBOLU BELEDİYESİ ZİRAİ DON UYARISINDA BULUNDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi zirai don uyarısında bulundu.
Yapılan meteorolojik uyarıda; “Bölgemizde etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle; bu gece (31 Ocak – 31 Ocak) ve yarın gece (31 Ocak – 1 Şubat) bölgemizden (İzmir,Aydın, Manisa,Balıkesir ve Çanakkale ) iç kesimlerinde gece sıcaklıklarının 0 C derecenin altına inerek hafif zirai don olayı ve yüksek rakımlı yerlerde orta kuvvette, yer yer kuvvetli zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”uyarısında bulunuldu. Seda LİMAN ZENGİN

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