Pazarlarda Kış Sebzelerine Rağbet Arttı

İlçemizde vatandaşlar kış sebzelerine rağbet gösterirken, pazarda kereviz 20 TL, pırasa ise kilosu 15 TL’den alıcı buluyor.Kış aylarının vazgeçilmez ürünleri pazar tezgahlarında yerini alırken, yeşillik ve sebze satışlarında artış yaşandı. Havaların soğuması ile birlikte ilçemizde kışlık sebze ve meyveler, pazar tezgahlarında boy göstermeye başladı. Kış aylarının vazgeçilmezi pırasa, kereviz, ıspanak, karnabahar gibi ürünler tezgahları süslerken, vatandaşlar kış sebzelerine rağbet göstermeye başladı.

İlçemizde kurulan salı pazarındaki tezgahlarda yerini alan kış sebzelerinden pırasa 15 TL, kereviz 20 TL, ıspanak 10 TL, karnabahar 15 TL, brokoli ise 10 TL’den alıcı buluyor. Maydanoz, marul, roka, tere gibi yeşillikler ise ortalama 5 TL’den satılıyor.

Kış sebzelerinin satışlarının hareketli olduğunu ancak seraya dönen ürünlerde de yavaşlık yaşandığını ifade eden pazarcı esnafı İsmail Çevik “Pırasa, ıspanak, kereviz, akbaş dediğimiz karnabahar, brokoli gibi kış sebzeleri rağbet görüyor. Ama diğer türlü seraya dönen mallarda biraz gerileme var. İşler ağır gidiyor. Kış sebzelerinde rağbet var ama diğer ürünlerde çok yok. Fiyatlar ise piyasaya göre şu an çok iyi. Pırasa 15 lira, enginar 20 lira, kereviz 15 lira, ıspanak 10 lira, akbaş 15 lira, brokoli 10 lira” dedi.

Seda LİMAN ZENGİN