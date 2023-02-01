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Gazetemizden İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Karaca’ya Ziyaret

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemize atanan yeni emniyet müdürü Ahmet Karaca’ya hoşgeldin ziyaretinde bulunan gazetmiz sahibi Recep Yüzüak bu ziyaretinde Emniyet Müdürü Karaca’ya sağlıklı ve başarılı çalışmalar dileklerini iletti.
Müdür Karaca’da Yüzüak’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek
, Gelibolu için iyi dileklerini beyan ederek gazetemizin 60. yılında devam eden başarılarının önümüzdeki yıllarda da başarılı olacağına inandığını söyledi. Seda LİMAN ZENGİN

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