Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, Lapseki Belediye Hizmet Binası önünde hizmet vermeye başlayan Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı’nı ziyaret ettiler. 1-4 ŞUBAT 2023 Tarihleri Arasında Hizmet Verecektir.
Bütün Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur.
* Meme Kanseri Taraması
* Rahim Ağzı Kanseri Taraması
* Kalın Bağırsak Kanseri Taraması
TÜM TARAMALAR ÜCRETSİZDİR Seda LİMAN ZENGİN
Mobil Kanser Tarama Aracı 1-4 Şubat 2023 Tarihleri Arasında Lapseki’de Hizmet Vermeye Başladı
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, Lapseki Belediye Hizmet Binası önünde hizmet vermeye başlayan Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı’nı ziyaret ettiler. 1-4 ŞUBAT 2023 Tarihleri Arasında Hizmet Verecektir.