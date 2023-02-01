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Mobil Kanser Tarama Aracı 1-4 Şubat 2023 Tarihleri Arasında Lapseki’de Hizmet Vermeye Başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, Lapseki Belediye Hizmet Binası önünde hizmet vermeye başlayan Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü Mobil Kanser Tarama Aracı’nı ziyaret ettiler. 1-4 ŞUBAT 2023 Tarihleri Arasında Hizmet Verecektir.
Bütün Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur.
* Meme Kanseri Taraması
* Rahim Ağzı Kanseri Taraması
* Kalın Bağırsak Kanseri Taraması
TÜM TARAMALAR ÜCRETSİZDİR Seda LİMAN ZENGİN

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