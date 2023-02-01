ÇANAKKALE’DEN EDİRNE’YE İLETİŞİM VE KONUŞMA EĞİTİMİ

Keşan TSO, Akademisyen ve Hitabet Eğitmeni Gökhan Bayram ile etkili iletişim ve konuşma eğitimi düzenledi. Eğitimde; Satır Et, Koru Dağı, Saros Körfezi, Ayçiçekleri, Leylekler gibi yöresel değerler ve markalar üzerinden benzetmelerle iş insanlarıyla konuşma, ikna ve iletişim yöntemlerini paylaşıldı.Keşan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ve Meclis Başkanı Ahmet Koru’nun yanısıra oda yönetimi ile meclis üyelerinin de katıldığı programda oda çalışanları da hazır bulundu. Oda yöneticileri, ikna yöntemlerinden isim hafızasına, konuşma heyecanından hitabet yöntemlerine görseller ve bilimsel veriler ışığında uygulamalı eğitim aldı.

Bir saat süren program boyunca Akademisyen Gökhan Bayram tarafından, “İş İnsanı Konuşma Alanında Ne Yapabilir?” sorusunu irdeledi ve az bilinen teknikler gösterdi. Programda bilimsel bilgiler ve araştırmalar ışığında oda yönetimi ve meclisinin kullanabileceği pratik hususlar da aktarıldı. Eğitim boyunca oda üyelerinin konuya ilgisi ve dikkati gözlerden kaçmadı.

Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı, yaptığı açıklamada, oda olarak eğitim ve kişisel gelişime önem verdiklerini, düzenledikleri programdan çok verim aldıklarını ve memnuniyet duyduklarını belirtti. Keşanlı iş insanlarının beğenisiyle karşılanan eğitim programı sonunda çeşitli notlar ile birlikte en etkili kitap önerilerinde de bulundu. Haber Merkezi