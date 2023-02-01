“İLK EVİM İLK İŞ YERİM” PROJESİNİN KURALARI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” kapsamında Çanakkale’de yapılacak 1290 adet konut için kura çekimleri İÇDAŞ Kongre Merkezinde yapıldı..İlçemizde de 80 adet yapılacak olan konutların kurra sonuçları toki internet sitesinde yayınlananacak.Kura çekimine Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Özel İdaresi Başkanı Nejat Önder, Ak Parti İl Başkanı Naim Makas, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, TOKİ Konutları için başvuran vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, proje hakkında bir video gösterimi düzenlendi. Kura Çekiminde konuşan TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 günü yaptığı Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi” kura çekimi için buradayız. Bu Türkiye genelinde 250 Bin Konutun hem temeli atılmış projelerimiz var, hem proje aşamasında olanlar var hem de 81 ilde kura çekimlerimiz devam etmektedir. Biz bu günde burada 1290 adet konutumuzun hak sahipleri belirlemek için toplandık. Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi konuta erişimde çok büyük sıkıntılar yaşanmakta ama bu ülke genelinde çözülemeyecek bir sorun olmadığını 250 Bin konut hamlesini başlatarak göstermiş bulunmaktayız. İdaremiz olan güven doğrultusunda 8 Milyona yakın başvuru aldık. Eskiden emekli olununca alınabilen ev biraz eskide kaldı, ardık TOKİ var ve insanlar kira öder gibi ev sahibi olabiliyorlar. Bu gün burada 1290 konutun hak sahibini belirleyeceğiz, kurada isimleri çıkanlara şimdiden hayırlı olsun ancak çıkmayanlar ise üzülmesin hala birçok proje Çanakkale’de hayat bulmaya devam edecek. Bazı bilgi eksiklikleri konusunda ise internet sitemizden açık ve net olarak oradan bilgilendirme yaptık. Ben bu gün burada olacağım bizzat bana sorusu olan varsa sora bilir” ifadelerini kullandı.

İLK KURAYI VALİ AKTAŞ ÇEKTİ

TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik’in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Şehit ve Gazi Aileleri ile başlayan kura çekiminde, ilk kurayı Çanakkale Valisi İlhami Aktaş çekti. Kura çekimi öncesi bir konuşma yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş; “Bu projemizin Çanakkale’mize hayırlı olmasını diliyorum. İnsan oğlunun en büyük hayalidir kendi evine sahip olmak. Bu projeyi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan başlattı. Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak 250 Bin vatandaşımız konutlarına kavuşacaklar. İlimizde ise 1290 vatandaşımız ilk evlerine kavuşmanın sevincini yaşayacaklar. Ben şimdiden hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olmasını ve mutlu anıları biriktirmesini temenni ediyorum” dedi. İlk kurayı çeken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Şehit ve Gazi Aileleri kategorisinde 42 numara ile kuraya katılan Faize Eviş oldu.

Çanakkale’de TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında, Çanakkale Merkez’de 370, Ayvacık’ta 188, Biga İlçesi ve Karabiga Beldesinde 104, Ezine’de 388, Gelibolu’da 80, Gökçeada’da 160 olmak üzere toplamda 1290 yeni konutun sahipleri Noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Haber Merkezi