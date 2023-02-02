“MALABADİ KÖPRÜSÜ”

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı (Eski ) A.Tamer Altunay sanayi çıkışındaki köprü çalışmaları ile ilgili yorumda bulundu.Altunay; “1915 Çanakkale Köprüsü yapıldı, bitti. Gelibolu siyaseti bu kadar konuşmadı, Köprüyü sahiplenmedi.Sanayinin arka çıkışında yapılan köprümüz; sosyal medyada, yerel basında, köprüyü kim yaptı tartışmaları ile gündemde.

Bu köprünün yapımı, yapım aşaması ile ilgili teklif getiren yazışmalar yapan, konu ile ilgili kurumlara ziyaret eden tek kişi olarak açıklık getirmem kamuoyunun doğru bilgilenmesi açısından artık şart oldu.

Köprü işi DSİ konusudur. Bununla ilgili bu kurum haricinde YASAL OLARAK 1 kişi bu bölgede taş üstüne taş koyamaz. O yüzdendir ki biz site yönetimi olarak DSİ ye gittik. Köprünün zamanında yanlış yapıldığını, bu yanlışın acilen düzeltilmesini, aksi taktirde bu haliyle maddi ve manevi, hatta insan hayatını tehlikeye sokacak konumda olan bu site çıkışının biran önce yapılmasını istedik.

DSİ den mühendisler geldi. Ölçtüler, biçtiler projelerini yaptılar. Fakat; uzun süreç geçti bir türlü olmuyordu. DSİ ye sorduk ödeneğimiz yok dendi.

Arkasını bırakmadık. Sayın Bülent TURAN’ nın Gelibolu’ ya geldiğinde sitemize davet ettik.

Sağ olsun geldi, talimat verdi. Yeri yerinde inceledi, sonuçta 2,5 yıl aralıksız uğraştığımız köprü 15 günde bitti.

Şimdi Sayın Belediye Başkanımız Köprünün üst yapısı, dolgusu, taş döşemesi ile ilgili çalışma yapıyor. Site olarak köprünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu an bu sosyal medya ve basında yazılanları doğru bulmuyoruz. Bu tip tartışmalar Gelibolu ya gelecek hizmetlerde gecikmelere neden oluyor.

Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ve dua ediyorum ki eski haliyle bir kişinin burnu kanamadan yolumuz genişledi ve site arka çıkışı daha güvenli hale geldi.

Sitemiz; siyaset yapılacak yer değil, topluma hizmet veren, ekmeğini buradan kazanan esnafımızın yeridir.

Biz yıllarca Gelibolu sanayi sitesi olarak her kurumdan özellikle tüm Belediye Başkanlarımızdan, Siyasilerimizden destek alarak bugünlere geldik. O yüzden bu tip sahiplenmeleri hoş karşılamıyoruz.

Yazımın başlığı Malabadi Köprüsü,,, bu benzetmeyi boşa yazmadım. Hizmeti asla küçük göstermek içinde yazmadım. Filmlere, türkülere, öykülere konu olan bir köprü adı Malabadi. Yapımından önce birçok insanımız hayatını kaybetmiş, bizlerin başına gelmesin diye bu teşbih.

Bu vesile ile tekrar söylüyorum; köprünün yapımı, yapımından sora üst yapısının tamamlanmasında, Sayın Milletvekilimiz BÜLENT TURAN ve Sayın Belediye Başkanımız MUSTAFA ÖZACAR’ a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi. Ali GEZER