Millet İttifakının Adayı Kim.? (Yeri Geldikçe) -Recep Yüzüak

Bir çatırdı, bir patırdı gidiyor.Bir tarafta hükümete yakın gazeteler ve onların süperstar gazetecileri(!),siyaset bilimcileri ve kamuoyu araştırmacıları; diğer tarafta millet ittifakının okkalı profları, çok bilmiş gazetecileri (!)

6 aydır milletin kafasını ağrıtacak derecede dan dan, saçma sapan yorumlarla eşinip duruyorsunuz.

Yok, Karamolluoğlu şöyle dedi yok yok Davutoğlu “Hepimiz cumhurbaşkanı yardımcısı olmalıyız”dedi.Yooook, yooooook efendim esas Meral Hanım böyle böyle diyor vs. vs..

Ya kardeşim, siz 21. yylın yeni versiyonu musunuz.Hayaller aleminde gezen gazetecilerin

siyaset bilimcileri olarak yeni yeni saçmalıklar yaratmaya çalışan şovmenlermisiniz.?

Erdoğan İttifakını savunanlar da öyle adamlar var ki, otomatiğe bağlanmış Prof.lar, Doç.lar, Uzmanlar, adresli yorumcular..

Konuşurlarken gözlerinden ateşler fışkırıyor, ağızlarından tükürükler savruluyor hiiiiççç kusura bakmayın. Vallahi billahi topunuzdan bu millet bıktı.Aynı konudan haftalarca yorumlar , aynı kanalda üçü beşi çıkıp gidiyor, ardından gelen üçü beşi sahne alıyor ama her iki grubunda anlattıkları, konu başlıkları hepsi aynı ..

Birde sualtından mayın döşeyenler var .Sözde çıktıkları tvlerin tuttukları ittifakı savunuyor gibi görünüp, alttan alttan mayın döşeyenler ..

Benim size bir tavsiyem var.Hangi cenahın adamı olursanız olun, her gün haftalar süren zaman içinde hep aynı konuyu temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp konuşmayın.Millet gerçekten hepinizden bıktı.Siz gerçekten inanıyorsunuz heralde günlerce hep aynı konuları konuşmaya.

“Eeee! eeeee! Şeey şey yani .Öööööö .Eeeeee. Tamam da ama adayınızı ne zaman şeyitceksiniz.?”Türünden saçmalamalarınızla o kadar komik oluyorsunuz ki, kendinizden haberiniz yok.Millet İttifakını savunan televizyonların program sunucuları ve sahne alanlarını ; Cumhur İttifakının onlarca savunan ağır topları kanalları gerçekten bıktırdınız milleti yalnız bir tek bu milleti bıktırdığınızdan siz haberdar değilsiniz..

O kadar değilsiniz ki günlerce ağzınızda ve elinizde çevirip, çevirip konuştuğunuz çürümüş , kokuşmuş hale gelen, elinizde eskiyen bu sıkıcı haberlerle programlarla çok önemli bir iş yaptığınızı sanıyorsunuz..

YAZIK .! Sadece kendinizi aldatıyorsunuz..

Ciddi izlenebilecek programlar yapın milletin sorunlarını dile getirirken bayatlatmayın .Kokutmayın, elinizle, dilinizle kokuşturmayın..

Bu millet aptal mı hala her biriniz soruyor Aday kim.?, Aday kim.? diye 1 aydır kedinin fareyle oynadığı gibi milletle adeta dalga geçiyorsunuz …

Yokmu sizin cesaretiniz, yokmu gözlemleriniz kulaklarınız , gözleriniz sakat mı ki hala adayların kim olduğunu göremiyorsunuz ve muhalefetin adayının gerçekten ama gerçekten kim olduğunu hala bilemiyormusunuz.?

Cesur olun..Yazın , korkmayın .Görünen köy kılavuz istemez.Elinizde , dilinizde eze , eze cıkçığını çıkardınız adamın.

Aha da ben açıklıyorum.Yalansa hodri meydan her iki adayda belli Cumhur İttifakının Adayı Recep Tayyip Erdoğan.Millet İttfakının Adayı Kemal Kılıçdaroğlu …

Bunu gerçekten anlamış değilseniz ve yazmaya korkuyorsanız siz ne siyasetten anlıyorsunuz ne de işinizi biliyorsunuz. Yoksa elinizde oyuncak haline gelen bu adaylıkları açıklarsanız oynayacağınız oyuncağınız ve sermayeniz bitecek diye mi bu milletle alay ediyorsunuz.Hadi kolay gelsin.