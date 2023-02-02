Lapseki Belediyesi Zabıta Ekipleri Merketlere Denetimler Yaptı

Lapseki Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından ilçemiz genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde, yerel marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı.

Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü ekiplerce yapıldı.

Kurallara uyulmayan yerlerde gerekli idari yaptırımlar uygulanmış olup denetimler belirli aralıklarla devam edecek ifadelerine yer verdildi.Hilal GEZER