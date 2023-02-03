Güneşi Gören Sahile Koştu

Hava sıcaklığının 9 derece gösterdiği ve sulu kar şeklinde atıştıran ilçemizde cuma günü öğleden sonra ara ara güneş yüzünü gösterdi . Havanın güzelliğini fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sahil kenarlarına attılar. Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, ilçemizde cuma günü güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 9 derece gösterdiği ve sulu kar şeklinde atıştıran havada ara ara güneş yüzünü gösterdi .

DENİZ KENARINDA VAKİT GEÇİRDİLER

Şubat ayının ilk haftasında güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş ve yerleşik yaşayan yabancılar, deniz kenarında vakit geçirdi.

Portatif sandalye ve masalarını sahile kuran vatandaşlar içeceklerini yudumlarken çocuklar kumlarda ve parklarda oynadı. Seda LİMAN ZENGİN Seda LİMAN ZENGİN 2’DE