Ocak Ayı Rahim Ağzı (serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları yeşil kıyafet giyerek farkındalık oluşturuldu.
Sağlıkçılar tarafından Mehmetçik Aile Sağlığı Merkezi ve Piri Reis Aile Sağlığı Merkezine gelen kişilere broşür dağıtımı yapıldı. Seda LİMAN ZENGİN
Kansere Karşı Farkındalık İçin Yeşil Giydiler
Ocak Ayı Rahim Ağzı (serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları yeşil kıyafet giyerek farkındalık oluşturuldu.