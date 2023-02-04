GÜNCEL HABERLER 

Kansere Karşı Farkındalık İçin Yeşil Giydiler

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ocak Ayı Rahim Ağzı (serviks) Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları yeşil kıyafet giyerek farkındalık oluşturuldu.
Sağlıkçılar tarafından Mehmetçik Aile Sağlığı Merkezi ve Piri Reis Aile Sağlığı Merkezine gelen kişilere broşür dağıtımı yapıldı. Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YIL SONU MESAJI

buyukzafer 0

Çanakkale İl Müftüsü Kabukçu’dan Dr.Özler’e Ziyaret

buyukzafer 0

AK PARTİDEN TAYFUR KÖYÜ İLKÖĞRETİM OKULUNA ZİYARET

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.