GÜNCEL HABERLER 

Meteorolojik Uyarı.! Fırtına’ya Dikkat!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgemizdeki fırtınaya karşı uyarıda bulundu.•Duyuruda; “Yapılan son değerlendirmelere göre ; Rüzgarın, 05.02.2023 Pazar günü sabah saatlerinden sonra Çanakkale il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli
rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar , çatı uçması , ağaç devrilmesi , kar yağışı olan bölgelerde olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”duyurusunda bulundu.
Ali GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

TÜM OKULLARDA “DEPREM ANI VE TAHLİYE TATBİKATI” YAPILDI

buyukzafer 0

İSKENDEROĞLU KAVAKKÖY BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin Çanakkale’ye Ziyareti

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.