Meteorolojik Uyarı.! Fırtına’ya Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölgemizdeki fırtınaya karşı uyarıda bulundu.•Duyuruda; “Yapılan son değerlendirmelere göre ; Rüzgarın, 05.02.2023 Pazar günü sabah saatlerinden sonra Çanakkale il genelinde kuzey yönlerden kuvvetli

rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar , çatı uçması , ağaç devrilmesi , kar yağışı olan bölgelerde olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”duyurusunda bulundu.

Ali GEZER