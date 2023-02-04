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Servis Yüklenici Firmaları ile Toplantı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Kapsamında hizmet veren servis yüklenici firmaları ile toplantı yaptı
.İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirmeler yapılarak, dikkat edilmesi gereken ve titizlik gösterilmesi arz eden hususlar ile ilgili bilgiler verildi. Seda LİMAN ZENGİN

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