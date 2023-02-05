Gelibolu’da Kar Yağışı Başladı

İlçemizde kar yağışı pazar günü sabah saatlerinden itibaren başladı.Meterolojinin de fırtına uyarısıyla başladığı kar yağışı, yağış bekleyen vatandaşları sevindirdi.Kar yağışının Pazartesi günü daha etkili olacağı uyarılar arasında.

Karayolları Genel Müdürlüğü “Karayollarında Anlık Yol Durumu” başlığıyla sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

Gelibolu – Eceabat Bölünmüş Devlet Yolu 50 – 85. km’ler arası güzergâh

Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.” İfadelerine yer verdi.

Seda LİMAN ZENGİN