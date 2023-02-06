Gelibolu Kaymakamlığı deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.
“Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlçemiz kriz merkezi Kaymakamımız Bekir ABACI başkanlığında toplanmış olup deprem bölgesi ile ilgili yapılacak çalışmalar değerlendirdi.
Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bir nebze yaralarını sarmak için acil olarak battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemesine ihtiyaç olup, ihtiyaçları olan depremzedelerimize yardım etmek isteyen vatandaşlarımız, ihtiyaç malzemelerini ilçemiz Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (Ticaret Lisesi) bırakabilirler. Burada toplanan malzemeler Kaymakamlığımız aracı ile Çanakkale İl AFAD Müdürluğünün depolarında toplanarak deprem bölgesine iletilecektir. Giyim ve tekstil ürünlerinin hijyen açısından kullanılmamış olması gereklidir.
Bilgi almak isteyen vatandaşlarımız için irtibat numaraları ;
Kadir AYDIN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
0507 987 6976
Türker ERDİHAN
SYDV Müdürü
0532 463 3342
Halil KOCATÜRK
Atatürk MTAL Müdürü
0505 770 5101
Can GÖKHAN
Atatürk MTAL Müdür Yrd.
0506 729 3439” bilgisi verildi. Ali GEZER
“TÜM MİLLETİMİZE GEÇMİŞ OLSUN”
Gelibolu Kaymakamlığı deprem bölgesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.