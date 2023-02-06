Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için ilimizde afet koordinasyon merkezleri oluşturulmuş, il merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezinin alt katında, ilçelerde Kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan afet koordinasyon merkezleri bu amaçla faaliyete geçirilmiştir. Yardım ihtiyaç malzemeleri buralarda toplanıp, AFAD koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine sevki sağlanacaktır. Yapılacak nakdi yardımlar AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan Deprem Bağış Hesapları sayfasındaki hesap numaralarına yapılabilecektir. Ayni Yardımların aşağıdaki listeye göre yapılması önem arz etmektedir.
Deprem Bölgesine Yapılacak Ayni Yardımlar
1. ISITICI (KATALİTİK, Elektrikli Olmayacak)
2. TÜP
3. BATTANİYE (Kullanılmamış Olacak)
4. YATAK (Kullanılmamış Olacak)
5. HİJYEN MALZEMESİ
6. Çocuk ve Yetişkin Kıyafet (Öncelik Mont, Eldiven, Bere, Kazak kullanılmamış olacak)
7. Gıda Kolisi
Gıda Kolisi
Buğday Unu
Ayçiçek Yağı
Toz Şeker
Fasulye
Nohut
Kırmızı Mercimek
Pirinç
Biskuvi-Petiböri.
Tuz
Bulgur
Temizlik Kolisi Sıvı El Sabunu
Genel Yüzey Temizleyici Bulaşık Deterjanı Çamaşır Suyu Havlu Terlik Katı Sabun Kağıt Havlu
Çamaşır Deterjanı
Deprem Bölgesine Yapılacak Nakdi Yardımlar: Deprem Bağış Hesapları Linki
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Hilal GEZER
Çanakkale Valiliği Deprem Bölgesine Yapılacak Yardımlar
Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için ilimizde afet koordinasyon merkezleri oluşturulmuş, il merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezinin alt katında, ilçelerde Kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan afet koordinasyon merkezleri bu amaçla faaliyete geçirilmiştir. Yardım ihtiyaç malzemeleri buralarda toplanıp, AFAD koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine sevki sağlanacaktır. Yapılacak nakdi yardımlar AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan Deprem Bağış Hesapları sayfasındaki hesap numaralarına yapılabilecektir. Ayni Yardımların aşağıdaki listeye göre yapılması önem arz etmektedir.