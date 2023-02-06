Çanakkale Valiliği Deprem Bölgesine Yapılacak Yardımlar

Deprem bölgesine ulaştırılacak yardım malzemeleri için ilimizde afet koordinasyon merkezleri oluşturulmuş, il merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezinin alt katında, ilçelerde Kaymakamlıklarımız tarafından oluşturulan afet koordinasyon merkezleri bu amaçla faaliyete geçirilmiştir. Yardım ihtiyaç malzemeleri buralarda toplanıp, AFAD koordinasyonunda ihtiyaç bölgelerine sevki sağlanacaktır. Yapılacak nakdi yardımlar AFAD Başkanlığı tarafından yayınlanan Deprem Bağış Hesapları sayfasındaki hesap numaralarına yapılabilecektir. Ayni Yardımların aşağıdaki listeye göre yapılması önem arz etmektedir.

Deprem Bölgesine Yapılacak Ayni Yardımlar

1. ISITICI (KATALİTİK, Elektrikli Olmayacak)

2. TÜP

3. BATTANİYE (Kullanılmamış Olacak)

4. YATAK (Kullanılmamış Olacak)

5. HİJYEN MALZEMESİ

6. Çocuk ve Yetişkin Kıyafet (Öncelik Mont, Eldiven, Bere, Kazak kullanılmamış olacak)

7. Gıda Kolisi

Gıda Kolisi

Buğday Unu

Ayçiçek Yağı

Toz Şeker

Fasulye

Nohut

Kırmızı Mercimek

Pirinç

Biskuvi-Petiböri.

Tuz

Bulgur

Temizlik Kolisi Sıvı El Sabunu

Genel Yüzey Temizleyici Bulaşık Deterjanı Çamaşır Suyu Havlu Terlik Katı Sabun Kağıt Havlu

Çamaşır Deterjanı

Deprem Bölgesine Yapılacak Nakdi Yardımlar: Deprem Bağış Hesapları Linki

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Hilal GEZER