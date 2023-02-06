GELİBOLU BELEDİYESİ VATANDAŞLARA DAYANIŞMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Gelibolu Belediyesi Deprem Bölgesindeki vatandaşlarımız için destek çağrısında bulundu.

Şimdi birlik olma ve yaraları sarma zamanı duyurusuyla merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ilimizi etkileyen deprem nedeniyle yapılacak yardım kampanyasında tüm halkımızı dayanışmaya davet ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ve Yazıcızade Cami yanında bulunan Sosyal Hizmetler Birimi binasına aşağıda öncelikli olan belirtilen malzemeleri teslim edebilirsiniz çağrısında bulundu.

Giyim ve tekstil ürünlerinde sağlık açısından sadece sıfır yardım malzemeleri kabul edilecektir.

Bunlar; Battaniye, bot, mont, atkı, bere, çorap,uyku tulumu, yorgan , el feneri, bebek maması, kazak, eldiven,

yatak, tüplü ısıtıcı, çocuk bezi, kadın pedi, pil” gibi ihtiyaçlar belirlendi. İletişim için :0542 655 48 73 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Caner AKŞİT