Başkan Soyuak’tanBaşsağlığı Mesajı

Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, ülkemizde dün meydana gelen iki depremle ilgili bir açıklamada bulunarak yardım kampanyası yaptıklarını duyurdu ve bu depremlerde yararlananlara acil şifalar dilerken, yaşamlarını yitiren kardeşlerimize de Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diledi.

Kamil Soyuak yaptığı açıklamada; “Ülkemizin Güneydoğu, Doğu ve Akdeniz Bölgelerindeki İllerimizde Meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerde meydana gelen maalesef can kayıplarına da neden olan depremler, hepimizi derinden yaralamıştır.

Her zaman olduğu gibi Milletçe bu acıyı en kısa sürede paylaşarak ve yardımlaşarak gidereceğiz.

Her türlü maddi ve ayni yardımlarımızla bu acıyı yaşayan kardeşlerimizin yanında durarak acılarını bir nebze gidermek amacıyla Gelibolu Kaymakamlığı ve Evreşe Belediye Başkanlığımızın açtığı yardım kampanyalarına katılımlarınızı bekliyoruz.

Tüm hemşehrilerimizin yardımlarını bekliyor ve bu acı günlerimizde birlik ve beraberlik içinde olmanın önemine inanarak yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar dilerken yaşamlarını yitiren kardeşlerimize Cenabı Allah’ın şefatini nasib eylemesini diliyorum.”dedi. Ali GEZER