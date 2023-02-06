Şubat ayı meclis toplantısı yoklama ve saygı duruşu ile başladı.Başkan Özacar Merkez üssünün Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.7’lık depremde iki kez yaşanan ve Doğu Anadolu’nun pekçok yerinde artçılarla sarsılan bölgelerde vefat eden vatandaşlara Allah’tan rahmet, vefat edenlerin yakınlarına sabır dileyterek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Böyle afetlerde dayanışmanın ve birlik olmanın öneminden bahsetti.

Toplantının ilk maddesi ödüller konusunun plan bütçe komisyon raporuna havalesiyle ilgiliydi.Festivallerde, milli bayramlarda ve özel günlerde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün talep ettiği ödüller komisyon raporuna oy birliği ile havalesi gerçekleşti.

Gündemin 2. maddesi Hocahamza Mahallesi Ada 259 parsel:4’teki taşınmaz mecliste görüşülerek imar komisyon raporuna red şeklinde havale edildi.

Gündemin 3. maddesi Hocahamza Mahallesi Ada 241 parsel :6 ‘da kayıtlı taşınmaz mecliste görüşülerek İmar Komisyon Raporunun red ettiği oy birliği ile reddi kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi İmar plan değişikliği ile ilgiliydi.1/5000 ölçekli imar komisyon raporu da oy birliği ile kabul edildi.

5.maddede ise yine 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki değişiklik(yaklaşık 30 hektalık alan) İmar Komisyon Raporuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

İlçemiz Aleaddin Mahallesi ada:770 parsel :1 deki taşınmazın imar komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda gündem dışındaki madde Toki plan yapısıyla ilgiliydi konu hakkında Gelibolu Belediyesi’nin görüşleri alındı.Özacar konuyla ilgili; “ İmar Müdürlüğü’nün görüşüne göre İmar mevzuatınına uygun olmadığı nedeniyle meclise danışıldı.Tokinin kendine göre kamu düzenleme hakkı olduğu için bütün bu eksikleri belirtmek adına düşünce yapısı var o nedenle kurum görüşü istenildi.Toki’nin plan yapma görüşü meclisten geçerek oy birliği ile kabul edildi.”dedi.

Ardından gündem dışı maddelerden biride Belediyenin norm kadroları ile sözleşmeli personelinin memuriyete uygun hale getirilmesi için norm kadrolarına getirilmesi ile ilgili madde gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi.

Mart ayı meclis toplantısı 6 Mart 2023 Pazartesi günü saat 15:00’te yapılacağı oy birliği ile kabul edilerek duyruldu.

Özacar toplantı sonunda depremi yaşayan bölgedeki vatandaşlarımız için ülkece birlik ve bereberliğie, dayanışmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.Seda LİMAN ZENGİN