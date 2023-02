ÖZACAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI ve YARDIM ÇAĞRISI

Belediye Başkanı Mustafa Özacar gazetemize yaptığı açıklamayla tüm vatandaşlarımızı açılan yardım kampanyalarına davet etti.

Özacar gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada “Art arda meydana gelen ve ülkemizi büyük yasa boğan depremlerde yaralanan ve yaşamlarını yitirenZ tüm vatandaşlarımızın acılarını içtenlikle paylaşıyor, Allah’tan milletimize başsağlığı diliyorum.”dedi. Özacar devamla :

Böyle günlerde bütünleşen, birleşen ve en kısa sürede yaralarını sarmasını bilen milletimizin her zaman olduğu gibi bu büyük acıyı da paylaşarak atlatacağına inanıyorum.Hızla birlik, beraberlik duyguları içinde ve en kısa zamanda atlatacağımıza inandığım bu acının milletimizin ferasetiyle en kısa zamanda da toparlanacağına inancım tamdır.”

Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı da açılan yardım kampanyalarına davet ediyorum.Özacar; “Gün birlik olma günüdür, acıları paylaşma günüdür.Halkımızın her zaman olduğu gibi her türlü yardımlarını güçlerinin yettiğince esirgemeyeceklerine, depremzede kardeşlerimizin acılarına derman olacaklarına inancım tamdır.”dedi.

Özacar bu duygularla tekrar yaralılarımıza acil şifalar yaşamlarını yitiren kardeşlerimize de Allah’tan rahmet ve mafiret diliyorum.”diyerek sözlerini tamamladı. Hilal GEZER