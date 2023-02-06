Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı açıklamada Tüm Türkiye’de okulların 13 Şubat’a kadar tatil edildiği duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş ve 9 ili etkileyen deprem sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tüm Türkiye’deki okulların 13 Şubat’a kadar tatil edildiğini açıkladı. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), deprem nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

Bakan Özer yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Şu andaki tüm Türkiye’deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletli olması bağlamında, sadece deprem bölgesindeki illerin değil, çevredeki illerin de suhuletli biçimde süreci yönetmesi için tüm Türkiye’de tüm okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.

“10 İLİMİZDEKİ OKULLARIMIZIN TAMAMI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN AÇIK TUTULACAK”

Böylece millet, devlet olarak hem süreçleri daha rahat biçimde yürütme hem de özellikle bu 10 ilde akrabaları olan diğer vatandaşlarımızın erişimini kolaylaştırma anlamında bu kararı aldık. Ama tüm illerimizdeki, özellikle 10 ilimizdeki okullarımızın tamamı vatandaşlarımıza hizmet için açık tutulacak. Konaklama, yemek ikramıyla ilgili her türlü hizmet okullarımızda, öğretmenevlerimizde vatandaşlarımıza 7/24 kesintisiz şekilde intikal ettirilecek.”

10 İLDE DAHA YÜKSEKÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas ve Tunceli’deki yükseköğretim kurumlarında bahar yarıyılı eğitim ve öğretim döneminin daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi.

YÖK’ten yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremin etkilendiği 10 ildeki yükseköğretim kurumlarının bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemine ara verildiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“Yurt ve kampüs imkanlarının ihtiyaç halinde kullanıma sunulmak üzere Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas, Tunceli illerimizdeki yükseköğretim kurumlarında da bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ertelenmiştir.

”BAZI SINAVLARIN BAŞVURU TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu.

ÖSYM’nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart’ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart’ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart’taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart’a kadar başvuru alınacak. Haber Merkezi

Seda LİMAN ZENGİN