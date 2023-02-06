İl.çemizde deprem bölgesi için toplanacak ayni yardım malzemeleri için irtibat merkezi ve irtibat numaraları aşağıda sunuldu.
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kadir AYDIN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
0507 98769 76
Ömer GÜNGÖR
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
0553 086 36 38
Halil KOCATÜRK
Atatürk MTAL Müdür Yardımcısı
0506 672 93 43 olarak belirledi.Seda LİMAN ZENGİN
GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI DEPREM BÖLGESİ AYNİ YARDIM TOPLAMA MERKEZİNİ AÇIKLADI
İl.çemizde deprem bölgesi için toplanacak ayni yardım malzemeleri için irtibat merkezi ve irtibat numaraları aşağıda sunuldu.