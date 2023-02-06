GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI DEPREM BÖLGESİ AYNİ YARDIM TOPLAMA MERKEZİNİ AÇIKLADI

İl.çemizde deprem bölgesi için toplanacak ayni yardım malzemeleri için irtibat merkezi ve irtibat numaraları aşağıda sunuldu.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kadir AYDIN

İlçe Milli Eğitim Müdürü

0507 98769 76

Ömer GÜNGÖR

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

0553 086 36 38

Halil KOCATÜRK

Atatürk MTAL Müdür Yardımcısı

0506 672 93 43 olarak belirledi.Seda LİMAN ZENGİN