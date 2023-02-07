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Fikirlisinan Çeşmesi (Arıtılmış Su ) Uzun Süredir Akmıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sosyal medyada bir okuyucumuz tarafından paylaşılan bir konu Fikirlisinan ‘da bulunan arıtıcı çeşmenin uzun süredir akmıyor olması. Okuyucumuz; “Yıllardır değil, yüzyıllardır akan Gelibolu Fikirlisinan çeşmesi nedense günlerdir akmıyor, sayın belediye yetkilileri inşallah ilgilenirler.”paylaşımında bulunmuş. Gelibolu Belediyesi yetkililerinden ilgilenilmesini talep ediyorlar.
Seda LİMAN ZENGİN

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