İlçemizde yardım kampanyaları devam ediyor Gelibolu Özel Amerikan Kültür Koleji’de velilerine yardım kampanyasında duyuruda bulununca veliler soluğu okulda aldılar.Gıda maddesinden giysiye, giysiden çocuk mamasına, battaniye, mont ve yüzlerce kadın giysisi bir anda okulun giriş salonunu doldurdu.Okul Müdürü

Kemal Şahin ve okul öğretmenleri dün sabahtan başlayarak günün geç saatlerine kadar gelen yardımları tasnif ettiler ve yeniden kolileyerek hazırladılar.Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı yardım kampanyası içinde bulunan Amerikan Koleji yardımları dün deprem bölgesine gönderilen tıra yüklenmek üzere okul idaresi tarafından Ticaret Odası’na teslim edildi.Okul velilerinin duyarlılığı ve çok kısa süre içerisinde yaptıkları yardımlar görenleri duygulandırdı

Hilal GEZER