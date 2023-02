GELİBOLU BELEDİYESİ ve VATANDAŞLARIMIZ DEPREMZEDELERE KARŞI TEK YÜREK OLDU

Gelibolu Belediyesi’nin depremin hemen ardından Pazartesi günü başlattığı yardım kampanyası sonucu vatandaşların

getirdikleri yardımlar belediye çalışanları tarafından sınıflandırılarak, depremden 30 saat sonra bir tır dolusu oldu. Gelibolulu Hemşehrilerimizin gösterdiği bu duyarlılık karşısında Belediye Başkanı Mustafa Özacar yaptığı açıklamada ;“Yaptığımız yardım duyurusundan sonra adeta toplanma merkezimize yardım yağmuru başladı.Vatandaşlarımız gıda maddesinden battaniyeye temizlik malzemesinden çeşitli ihtiyaçlara kadar torbalar dolusu yardımlarını dün saat 17:00’ye kadar adeta sel olup akıttılar.”dedi.Özacar ; vatandaşın duyarlılığı ve yartığımız duyurunun ardından adeta akın akın ,

kucak kucak dolusu getirdikleri her türlü eşya, gıda maddesi ve ihtiyaç maddeleri gözlerimizi yaşartmıştır çok kısa bir süre içerisinde 400’den fazla gıda kolisi ,1.500 battaniye, 1.500 ıslak mendil paketi, 1,600 adet çocuk bezi,10 bin adet karton bardak, 24 bin hijyenik ped, 500 paket çocuk maması 50 tane ısıtıcılarıyla beraber küçük tüp tam 1000 adet hiç kullanılmamış mont, 600 takım eşoftman,10 bin çift çorap, 500 adet bebek malzemeleri ( emzik, biberon vs.) 300 adet termal giysi, 500 adet bere,550 eldiven ,580 adet boyun atkısı,1000 adet pil takımı, 500 adet hasta bezi olmak üzere 1 tır dolusu yardımı bu kadar kısa bir zamanda getiren hemşerilerime candan teşekkür ediyor ve yardımlarının Allah nezdinde kabul olmasını diliyorum.”dedi.Tır dün akşam saat 20:00’de deprem bölgesine hareket etti.Yardım kabul etmeyse bugün de yarın da devam edecek.Bu konuda görüştüğümüz Belediye Sosyal Yardım Masası Yetkilileri vatandaşların yardımları geldiği müddetçe onları en kısa zamanda deprem bölgesine ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız dediler.

Belediye Başkanlığı aynı zamanda deprem bölgesindeki koordinasyon merkezinin emrine bir iş makinesi bir de damperli kamyon gönderdi.

Yardımların Belediyenin Salı Pazarı’ndaki Sosyal Yardımlaşma Binası’nda toplanmasına devam edeceeği bildirildi.Büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde de yine bir tır dolusu değişik malzemeler ve başta gıda, su olmak üzere yüklenebileceği Gelibolu Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Yetkilileri tarafından ifade edildi. Seda LİMAN ZENGİN