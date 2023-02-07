GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI GELİBOLU BELEDİYESİ, DERNEKLER ve STK’LAR İLE TOPLANTI YAPTI

Gelibolu Kaymakamlığı ev sahipliğinde dün Gelibolu Öğretmenlerevi’nde Belediye Başkanı Özacar, daire müdürleri, oda ve dernekler, STK’lar ve muhtarların katılımı ile gerçekleşen, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketi sonrası yaralarımızı hep beraber sarmak için görüş ve önerilerin paylaşıldığı toplantı yapıldı.

Ali GEZER