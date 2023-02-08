GELİBOLU BELEDİYESİ’NDEN SOKAK ÇEŞMELERİ KONUSUNDA AÇIKLAMA GELDİ

Gelibolu Belediyesinden bir okuyucuğumuzun talebi üzerine dün yazdığımız haber üzerine bir açıklama geldi.Bu açıklamada; “Gelibolu’daki sokak çeşmelerinden akan suyu içilebilir niteliğe dönüştüren paket içme suyu arıtma tesisimizi devreye aldığımız 2022 yılının Mayıs ayından bu yana ücretsiz şekilde verdiğimiz bu hizmetimizle ilgili vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler almakla birlikte, zaman zaman da eleştirilere maruz kalmaktayız.

Son olarak sosyal medya mecrasında bir vatandaşımızın eleştirel paylaşımı, yerel basına yansıyarak “Fikirli Sinan Çeşmesi uzun süredir akmıyor” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Ters ozmoz sistemi ile çalışan paket içme suyu arıtma tesisinden bu hizmetin verildiği Dübekbaşı ve Fikirli Sinan Çeşmesi’nin günlük kapasitesi toplam 20 tondur. Yoğun kullanımın yanı sıra amacı dışında kullanımdan dolayı bu çeşmelerden akan su miktarı azalmakta ve zaman zamanda tükenme noktasına gelmektedir.

Bu bilgiler ışığında, herhangi bir sokak çeşmesini kasıtlı olarak kapatmadığımızı, sistemle ilgili yeni çalışmalar planlandığını değerli halkımızın bilgisine sunar, iyi günler dileriz.”ifadelerine yer verildi. Seda LİMAN ZENGİN